Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2306 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Montag (08.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person die rechte Außenseite eines geparkten Autos in der Hochzoller Straße. Zwischen 07:15 Uhr und 13:15 Uhr kam es zu der Berührung mit dem geparkten Mercedes. Der oder die Unbekannte setzte anschließend die Fahrt fort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
