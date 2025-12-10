Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2306 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Montag (08.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person die rechte Außenseite eines geparkten Autos in der Hochzoller Straße. Zwischen 07:15 Uhr und 13:15 Uhr kam es zu der Berührung mit dem geparkten Mercedes. Der oder die Unbekannte setzte anschließend die Fahrt fort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
