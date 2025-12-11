Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Jugendliche surfen auf Straßenbahn - Polizei ermittelt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (10.12.2025) wurden zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren bei einem gefährlichen Internettrend erwischt und anschließend von der Polizei ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die beiden Jungen waren einem Zeugen gegen 20:55 Uhr aufgefallen, weil sie in der Eschenhofstraße außerhalb der Straßenbahnlinie 4 mitfuhren. Der Zeuge stieg daraufhin aus der Straßenbahn und forderte sie auf von der Straßenbahn abzusteigen. Die beiden Jungen waren nicht im Besitz eines gültigen Fahrtickets.

Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen "lustigen Trend" handelt, sondern um eine Straftat, die auch durchaus gefährliche Folgen haben kann.

Die beiden Jungen haben die deutsche Staatsangehörigkeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell