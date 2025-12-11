PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Dienstag (09.12.2025) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 49-jährige Frau um einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Frau bestellte eine Dartscheibe über eine Verkaufs-Plattform und überwies den Betrag über Paypal Friends. Die Ware wurde nicht geliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Die 49-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Seien Sie misstrauisch beim Onlinekauf - So können Sie Fake-Shops erkennen:

- Recherchieren Sie vorher im Internet nach dem Shop. (Gibt es bereits Warnmeldungen? Findet sich der Shop in vertrauenswürdigen Vergleichsportalen?) - Ist ein Impressum vorhanden? - Ist der angegebene Preis realistisch? - Ist die angebotene Ware auch in anderen Shops generell verfügbar? - Führen angegebene Verlinkungen zu Social Media Accounts auch wirklich zu passenden Profilseiten bei den jeweiligen Anbietern? - Vorsicht bei Vorkasse als Zahlungsart. Nutzen Sie den Kauf auf - Rechnung oder Ihnen bekannte Bezahldienste (hier aber bei - Weiterleitungen auch auf die korrekte Domain achten). Weitere Informationen finden sie unter: - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/ecommerce/fake-shops/ - https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/straftaten-im-netz/fakeshops - https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf-zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist_node.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

