Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (10.12.2025) führte eine Polizeistreife um 20:40 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Stadionstraße durch.

Hierbei konnte die Streife Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Fahrer feststellen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille.

Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde sichergestellt und er konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seinen Heimweg antreten. Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

