POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstählen

Stadtbergen - Am Donnerstag (11.12.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Handtasche einer 73-Jährigen in einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße.

Gegen 11.30 Uhr bemerkte die 73-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels. Die Handtasche war von dem Unbekannten offenbar unbemerkt geöffnet worden. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Bärenkeller - Am Donnerstag (11.12.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Tasche einer 85-Jährigen.

Gegen 11:00 Uhr stellte die 85-Jährige während des Einkaufs das Fehlen der Geldbörse fest. Zuvor hatte die Frau bei der Bank Geld abgehoben und sich anschließend in einen Supermarkt begeben. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Die Polizei rät:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

