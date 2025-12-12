Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 20.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Lagertüre in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße.

Die Unbekannten besprühten die Türe mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Haunstetten - In der Zeit von Dienstag (14.10.2025) bis Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrfach ein Vereinsgebäude in der Brahmstraße.

Über den gesamten Tatzeitraum beschädigten die Täter unter anderem die Hausfassade, beschädigten einen Zaun und ein Vereinsschild. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

