POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung (bereits regional berichtet)

Bissingen - In der Zeit von Mittwoch (10.12.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (11.12.2025), 07:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Am Hofgarten vor dem Bissinger Rathaus einen Weihnachtsbaum.

Die Unbekannten sägten den dortigen Weihnachtsbaum um. Dabei wurde auch Christbaumschmuck sowie die Lichterkette zerstört. Ein angrenzender Holzzaun wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen.

