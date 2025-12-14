Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2324 - Abend endet im Arrest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.12.2025) verhielt sich ein 21-Jähriger in der Maximilianstraße aggressiv gegenüber Passanten und den Einsatzkräften. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 03.15 Uhr geriet der 21-Jährige in der Augsburger Innenstadt mit mehreren Passanten in Streit und ging diese an. Polizeibeamte mussten einschreiten. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich aggressiv und beleidigte bzw. bedrohte diese. Auf Grund seines Verhaltens nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch im Polizeiarrest verhielt sich der Mann daneben und schlug mehrfach gegen die Gitterstäbe. Schließlich wurde eine Verletzung an dessen Finger festgestellt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Beleidigung und Bedrohung. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

