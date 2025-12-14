PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2324 - Abend endet im Arrest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.12.2025) verhielt sich ein 21-Jähriger in der Maximilianstraße aggressiv gegenüber Passanten und den Einsatzkräften. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 03.15 Uhr geriet der 21-Jährige in der Augsburger Innenstadt mit mehreren Passanten in Streit und ging diese an. Polizeibeamte mussten einschreiten. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich aggressiv und beleidigte bzw. bedrohte diese. Auf Grund seines Verhaltens nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch im Polizeiarrest verhielt sich der Mann daneben und schlug mehrfach gegen die Gitterstäbe. Schließlich wurde eine Verletzung an dessen Finger festgestellt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Beleidigung und Bedrohung. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 12.12.2025 – 14:18

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Sonntag (05.10.2025) wurde die Polizei über eine tote Person in der Königsbrunner Straße informiert. Derzeit geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das 59-jährige Opfer wurde mit einer Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden. Bereits vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt. Die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:06

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung (bereits regional berichtet)

    Augsburg (ots) - Bissingen - In der Zeit von Mittwoch (10.12.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (11.12.2025), 07:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Am Hofgarten vor dem Bissinger Rathaus einen Weihnachtsbaum. Die Unbekannten sägten den dortigen Weihnachtsbaum um. Dabei wurde auch Christbaumschmuck sowie die Lichterkette zerstört. Ein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Aystetten - Am Donnerstag (11.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aystetten. Gegen 18.15 Uhr kam der Bewohner nach Hause und vernahm noch Stimmen in seinem Haus. Der Bewohner flüchtete sich daraufhin zu Nachbarn und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Unbekannten entwendeten mehrere ...

    mehr
