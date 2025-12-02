Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (390/2025) Polizei stellt mutmaßlich entwendetes hochwertiges Pedelec sicher - Tatumstände unklar. Ermittler bitten um Hinweise

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Göttingen, Schulweg, Fahrradweg Höhe Heinrich-Böll-Schule Freitag, 28. November 2025, gegen 17.40 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Die Polizei Göttingen hat am Freitagabend (28.11.2025) gegen 17:40 Uhr ein hochwertiges Pedelec des Modells "CUBE Reaction" (FOTO) auf dem Fahrradweg des Schulwegs in 37083 Göttingen, Höhe Heinrich-Böll-Schule, sichergestellt.

Das Rad war zuvor von einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgefunden worden, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass sich ein Mann an einem Fahrradvorderrad zu schaffen mache. Bei Eintreffen der Beamten konnte der Mann weder einen konkreten Fundort nennen noch einen Eigentumsnachweis vorlegen. Da es sich um ein hochpreisiges Pedelec handelt und sich bislang kein Eigentümer gemeldet hat, gehen die Ermittler davon aus, dass das Rad möglicherweise kurz zuvor entwendet wurde. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar.

Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der mögliche Tatort vor allem im Bereich der Kleingartenkolonien "An der langen Bünde" und "KGV Geismar e.V." oder im Umfeld der Heinrich-Böll-Schule einschließlich der Sporthalle liegen. Das Pedelec weist mehrere fehlende Bauteile auf, darunter das Vorderrad und der Heckträger. Wo genau es entwendet oder beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet daher um Hinweise zur Herkunft des Pedelecs "CUBE Reaction" sowie zu möglichen Beobachtungen um den 28.11.2025 im genannten Bereich. Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Schadensbildes, zum Verbleib des fehlenden Vorderrads oder zur rechtmäßigen Eigentümerin oder zum Eigentümer machen können, werden gebeten, sich unter 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell