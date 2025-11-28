Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (387/2025) Vollbrand einer ehemaligen Gaststätte in Schwiegershausen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Osterode OT Schwiegershausen, Osteroder Straße Mittwochabend, 26. November 2025, gegen 23:30 Uhr

OSTERODE (ab) - In der Nacht zu Donnerstag (26./27.11.2025) ist in der Osteroder Straße im Osteroder Ortsteil Schwiegershausen ein ehemaliger Gasthof vollständig ausgebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkten gegen 23:30 Uhr mehrere Anwohner Feuerschein im Bereich des Dachstuhls des Gebäudes "Zur Linde" und alarmierten Polizei und Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand; kurze Zeit später griff das Feuer auf das erste Obergeschoss und Teile des Erdgeschosses über. Wegen der starken Brandausdehnung wurden Anwohner mehrerer angrenzender Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. An benachbarten Gebäuden entstand ebenfalls Sachschaden.

Rund 120 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus Osterode und dem Umland waren über Stunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Ortsdurchfahrt war für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt.

Das Gebäude - eine seit mehreren Jahren geschlossene Gaststätte mit Festsaal - wurde zuletzt nicht mehr gastronomisch genutzt. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Ermittler beschlagnahmt. Erste Schätzungen zum entstandenen Sachschaden belaufen sich auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterode hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Osteroder Straße oder im Umfeld des ehemaligen Gasthofs gemacht hat, oder wem Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter Telefon 05522 / 508-0 bei der Polizei in Osterode zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell