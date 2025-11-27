PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (386/2025) Nach LKW-Brand auf A 7: Ladung inzwischen komplett abgepumpt, Richtungsfahrbahn Hannover aber noch voll gesperrt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem LKW-Brand auf der Autobahn 7 (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6167081 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6167513) dauert die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hannover zur Stunde weiter an.

Die Autobahnpolizei Göttingen teilt mit, dass die LKW-Ladung inzwischen komplett abgepumpt werden konnte. Insofern ist die schwierigste Aufgabe damit abgeschlossen.

Mit dem Abtransport des beschädigten Sattelzuges und der sich daran anschließenden Fahrbahnreinigung soll jetzt zeitnah begonnen werden.

Erst nach Abschluss der Arbeiten kann eine Freigabe der Autobahn erfolgen. Wann dies der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren