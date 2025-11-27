Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (386/2025) Nach LKW-Brand auf A 7: Ladung inzwischen komplett abgepumpt, Richtungsfahrbahn Hannover aber noch voll gesperrt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem LKW-Brand auf der Autobahn 7 (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6167081 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6167513) dauert die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hannover zur Stunde weiter an.

Die Autobahnpolizei Göttingen teilt mit, dass die LKW-Ladung inzwischen komplett abgepumpt werden konnte. Insofern ist die schwierigste Aufgabe damit abgeschlossen.

Mit dem Abtransport des beschädigten Sattelzuges und der sich daran anschließenden Fahrbahnreinigung soll jetzt zeitnah begonnen werden.

Erst nach Abschluss der Arbeiten kann eine Freigabe der Autobahn erfolgen. Wann dies der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

