Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (383/2025) A 7 Fahrtrichtung Hannover zwischen Anschlussstelle Lutterberg und Autobahndreieck Drammetal nach Lkw-Brand auf unbestimmte Zeit gesperrt

Göttingen (ots)

Witzenhausen, OT Gertenbach, A 7, FR Hannover, Km 284,100 Mittwoch, 26.11.2025, gegen 21:25 Uhr

GÖTTINGEN (teu) - Mittwochnacht gegen 21:25 Uhr geriet die Zugmaschine eines Sattelzuges vermutlich in Folge eines technischen Defektes auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Brand. Der Fahrer einer hessischen Spedition blieb unverletzt. Der Brand breitete sich auf den Sattelauflieger aus. Dabei wurden auch ca. 20 mit unterschiedlichen säurehaltigen Produkten beladene IBC beschädigt. Diese müssen vor einer Fahrzeugbergung umgepumpt und abtransportiert werden. Das Feuer ist mittlerweile durch die Feuerwehren aus Hann.Münden, Hedemünden, Oberode und Sieboldshausen gelöscht worden. Ein Havariekommsissar ist vor Ort und koordiniert gemeinsam mit der Autobahnpolizei die weiteren notwendigen Schritte.

Der Verkehr wird bereits an der Anschlussstelle Lutterberg abgeleitet, weil die Anschlussstelle Hedemünden wegen Bauarbeiten ohnehin gesperrt ist. Dem Fernverkehr wird eine Umleitung ab Kassel über die A 44, A 33 zur A 2 empfohlen. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird geraten die ausgeschilderten Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Die Dauer der notwendigen Sperrung ist derzeit nicht absehbar! Die Fahrer von Schwertransporten werden aufgefordert rechtzeitig geeignete Parkplätze anzusteuern.

