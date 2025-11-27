Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (385/2025) Bei Ausweichmanöver auf L 564 von der Fahrbahn abgekommen - 26-Jähriger prallt mit Opel gegen Leitpfosten, Polizei Friedland sucht unbekannten weißen Transporter

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, L 564, zwischen Niedernjesa und Göttingen Samstag, 22. November 2025, gegen 08.15 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (jk) - Auf der L 564 zwischen Niederjesa und Göttingen ist am Samstagmorgen (22.11.25) gegen 08.15 Uhr ein 26 Jahre alter Autofahrer nach einem Ausweichmanöver von der Straße abgekommen. Der Opel des Göttingers fuhr auf den Grünstreifen und beschädigte einen Leitpfosten. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge, war der 26-Jährige auf der L 564 in Richtung Groß Schneen unterwegs, als ihm plötzlich ein weißer Transporter auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Am Steuer des Fahrzeugs habe eine männliche Person gesessen.

Der Göttinger wich mit seinem Opel sofort nach rechts aus, um einen Zusammenstoß abzuwenden. Bei dem Ausweichmanöver geriet das Auto auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 700 Euro geschätzt.

Der unbekannte Transporter setzte die Fahrt in Richtung Göttingen fort.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Telefon 05504/94982-0 bei der Polizei Friedland zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell