POL-GÖ: (382/2025) Vier leicht Verletzte bei Wohnhausbrand in Lerbach - Brandursache noch unklar

Göttingen (ots)

Osterode, Ortsteil Lerbach, Friedrich-Ebert-Straße Dienstag, 25. November 2025, gegen 02.30 Uhr

OSTERODE (jk) - Dienstnacht (25.11.25) gegen 02.30 Uhr ist im Osteroder Ortsteil Lerbach (Landkreis Göttingen) ein Einfamilienhaus mitsamt Nebengebäuden, darunter eine Scheune, bei einem Brand komplett zerstört worden. Vier Bewohnende wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Herzberg gebracht.

Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Erste polizeiliche Schätzungen gehen von mehreren hunderttausend Euro aus. Unklar ist derzeit auch, warum das Feuer ausbrach. Für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmte die Polizei Osterode den Brandort. Die Flammen griffen in der Folge noch auf ein Nachbarhaus über. Dieses ist aufgrund der hierdurch entstandenen Schäden derzeit nicht bewohnbar.

Die umfangreichen Löscharbeiten dauerten am Dienstagnachmittag weiter an. Aufgrund dessen konnten Brandermittler die Brandstelle noch nicht betreten bzw. begutachten. Wann dies möglich sein wird, ist zurzeit offen.

Etwa 150 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren im Löscheinsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

