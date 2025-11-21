Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (379/2025) Wohnungsbrand in Großwohnanlage an der Groner Landstraße - Keine Verletzten, Brandwohnung beschlagnahmt

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Donnerstagabend, 20. November 2025, gegen 17.25 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am Donnerstagabend (20.11.25) ist im 12. Obergeschoss einer Großwohnanlage an der Groner Landstraße in Göttingen eine Wohnung in Vollbrand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung wurde von der Polizei zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gegen 17:25 Uhr hatten mehrere Anrufer starke Rauchentwicklung aus einer oberen Etage des Gebäudekomplexes gemeldet. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Fenster eines im Innenhof gelegenen Zweizimmerappartements. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und evakuierte vorsorglich angrenzende Wohnungen auf der Etage. In der betroffenen Wohnung befanden sich keine Personen.

Eine Bewohnerin aus einer Nachbarwohnung war zwischenzeitlich durch Brandrauch eingeschlossen worden und wurde durch die Feuerwehr ins Freie begleitet. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab.

Das Feuer konnte gegen 18:30 Uhr gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen der vor Ort eingesetzten Tatortgruppe ist die genaue Brandursache noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Während des Einsatzes musste die Groner Landstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Einige Verkehrsteilnehmende versuchten trotz Absperrmaßnahmen in den Einsatzbereich einzufahren. Gegen 18:40 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen führt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell