Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (377/2025) Benzin-Rasenmäher am Berliner Ring verschwunden - Umstände unklar. Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Berliner Ring

Montag, 17. November 2025, zwischen 09.00 und 15.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Ein Benzin-Rasenmäher ist am Montag (17.11.2025) im Berliner Ring in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) unter bislang ungeklärten Umständen abhandengekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Diebstahl kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte seinen roten Benzin-Rasenmäher der Marke Honda Smart Drive, Typ HRG 536C VY (FOTO), am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr neben der Garageneinfahrt seines Wohnhauses im Berliner Ring abgestellt. Der Mäher sollte planmäßig im Laufe des Vormittags von einer Wartungsfirma abgeholt werden.

Als der Eigentümer gegen 15:00 Uhr nach Hause zurückkehrte, war das Gerät nicht mehr am vereinbarten Abstellort. Aufgrund der bestehenden Abholabsprache ging er zunächst davon aus, dass das Gerät bereits regulär abgeholt worden sei. Wenig später erschien jedoch ein Mitarbeiter der Wartungsfirma, um den Mäher abzuholen - eine Abholung war somit nicht erfolgt.

Die Umstände des Verschwindens sind derzeit unklar. Der Rasenmäher könnte durch unbekannte Personen an sich genommen worden sein. Ein Diebstahl kann daher nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Bei dem abhandengekommenen Gerät handelt es sich um einen roten Honda-Benzinmäher "Smart Drive" mit grauen und einzelnen schwarzen Farbakzenten, Modell HRG 536C VY, ausgestattet mit Radantrieb. Der Wert liegt bei rund 755 Euro.

Die Polizei in Hann. Münden bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montag zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich Berliner Ring verdächtige Beobachtungen oder Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen gemacht haben, sich zu melden. Auch Hinweise zum aktuellen Verbleib des Rasenmähers oder zu angebotenen Geräten dieser Bauart sind von Interesse.

Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Tel. 05541 / 951-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell