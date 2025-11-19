Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (376/2025) Wildschweinkadaver bei Adelebsen aufgefunden - Polizei ermittelt wegen möglicher Jagdwilderei und bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Gemarkung Adelebsen, Kreisstraße 224, zwischen Adelebsen und Eberhausen Zeitraum zwischen 09.11., 16.30 Uhr und 10.11.2025, 09.00 Uhr

ADELEBSEN (ab) - Am Montag vergangener Woche (10.11.25) wurden an der Kreisstraße 224 bei Adelebsen zwei illegal entsorgte Wildschweinkadaver entdeckt. Ein Jagdpächter hatte die Tiere gegen 15:00 Uhr in der Gemarkung Adelebsen bemerkt und die Polizei verständigt.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Göttingen traf kurz darauf an der beschriebenen Örtlichkeit ein. Die Kadaver lagen unmittelbar hinter der Schutzplanke neben der Fahrbahn und waren zum Teil übereinander abgelegt. Nach erster Einschätzung waren die Tiere mit einem Messer geöffnet und ausgenommen worden. Anzeichen für Wildfraß lagen nicht vor, was auf eine erst kurze Liegezeit hindeutet. Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder verwendete Fahrzeuge konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Der Jagdpächter konnte den mutmaßlichen Tatzeitraum auf Sonntag, 09.11.2025, 16:30 Uhr, bis Montag, 10.11.2025, 09:00 Uhr, eingrenzen. Nach seiner Einschätzung deutet die Art der Zerlegung auf ein eher laienhaftes Vorgehen hin. Eine Jagdwilderei kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Verursacher oder der Herkunft der Kadaver liegen bislang nicht vor. Die Polizei Göttingen bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der K224, insbesondere zwischen Adelebsen und dem dortigen Waldgebiet, gemacht haben oder Angaben zu ungewöhnlichen Fahrzeugbewegungen oder Personen machen können, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell