Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (373/2025) Serie von Sachbeschädigungen beschäftigt die Polizei Bad Lauterberg - Über 30 Geschädigte, Ermittler suchen Zeugen, Videoaufzeichnungen und Bilder aus Überwachungskameras

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Innenstadt

10. bis 13. November 2025

BAD LAUTERBERG (jk) - Eine größere Serie von Sachbeschädigungen beschäftigt derzeit die Polizei in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen). Seit letzten Montag (10.11.25) wurden bislang über 30 Taten offiziell bekannt. Es wird angenommen, dass dies aber noch nicht alle Vorfälle waren.

Mutmaßlich immer mit Einbruch der Dunkelheit bzw. in den Nachtstunden haben Unbekannte in der Innenstadt u. a. Hauswände, Türen, Fenster und Fahrzeuge mit Sprühfarbe und Stiften beschmiert. In einigen Fällen wurden auch Türschlösser zugeklebt. Die überwiegende Zahl der Tatorte befindet sich entlang der Haupt- und der Schulstraße. Im Zusammenhang mit der Serie geht die Polizei bereits einer ersten heißen Spur nach. Die Ermittlungen hierzu dauern aber an.

Aktuell sucht die Lauterberger Polizei nach Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Von Interesse sind darüber hinaus außerdem Videoaufzeichnungen oder Bilder aus Überwachungskameras. Wer über entsprechendes Bildmaterial verfügt, wird ebenfalls gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell