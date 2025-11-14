Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (374/2025) Selbstbedienungsautomat in Groß Schneen aufgebrochen - E-Zigaretten und Geld weg

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Groß Schneen, Landstraße (L 568) Nacht zu Donnerstag, 6. November 2025

FRIEDLAND (jk) - Auf einem Grundstück an der Landstraße im Friedländer Ortsteil Groß Schneen (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum 6. November (Donnerstag) ein Selbstbedienungsautomat aufgebrochen worden.

Aus dem Gerät ließen die Täter diverse E-Zigaretten sowie Münz- und Scheingeld mitgehen. Der entstandene Gesamtschaden inklusive des am Automaten verursachten Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro.

Den ersten Ermittlungen zufolge setzten die Diebe zur gewaltsamen Öffnung des Automaten ein bislang unbekanntes Werkzeug ein. Eine heiße Spur gibt es zurzeit nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter der 05504/949 82-0 entgegen.

