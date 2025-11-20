Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (378/2025) Unfall mit Überschlag auf der BAB 7 bei Northeim - 18-Jährige leicht verletzt. Ermittler suchen nach flüchtigem schwarzem SUV

Göttingen (ots)

Bundesautobahn 7, Höhe Parkplatz Schlochau, Fahrtrichtung Hannover Freitag, 14. November 2025, gegen 13:15 Uhr

GÖTTINGEN/NORTHEIM (ab) - Am vergangenem Freitag hat sich auf der BAB 7 zwischen Northeim-West und dem Parkplatz Schlochau (Fahrtrichtung Hannover) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein silbernes Cabriolet aus dem Landkreis Northeim von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach im rechtsseitigen Grünstreifen zum Liegen kam. Die 18-jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen ging dem Unfall offenbar ein paralleles Spurwechselmanöver voraus:

Das Cabrio befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen, während ein schwarzer SUV - möglicherweise ein Modell der VW-Tiguan-Klasse - links daneben auf dem zweiten Überholfahrstreifen fuhr. Beide Fahrzeuge sollen nahezu zeitgleich auf die mittlere Spur gewechselt haben. Kurz vor einer möglichen Berührung wich der SUV laut Zeugen nach links aus und setzte seine Fahrt fort, während das Cabrio stark nach rechts gegenlenkte, ins Schleudern geriet, mit der Mittelschutzplanke kollidierte, erneut nach rechts zog, die Fahrbahn verließ und sich überschlug.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Fahrerin ansprechbar, aber in ihrem deformierten Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite sie, ein Rettungswagen übernahm die medizinische Versorgung und brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der mutmaßlich beteiligte schwarze SUV setzte seine Fahrt in Richtung Hannover fort, ohne anzuhalten. Es kann nach derzeitiger Bewertung nicht ausgeschlossen werden, dass die verantwortliche Person den weiteren Unfallverlauf möglicherweise nicht vollständig wahrgenommen hat. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem beteiligten schwarzen SUV sowie zu dessen Fahrerin oder Fahrer. Gesucht werden insbesondere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet haben, sowie Personen, die Angaben zur Fahrweise oder dem weiteren Weg des SUV machen können.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Göttingen unter Tel. 0551/491-6515 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell