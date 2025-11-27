Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (384/2025) A 7: Aufwendige Bergungs- und Umfüllarbeiten nach Lkw-Brand - Sperrung Richtung Hannover dauert an

Göttingen (ots)

Witzenhausen, OT Gertenbach, A 7, FR Hannover (Km 284,100) Seit Mittwochabend, 26. November 2025, gegen 21.25 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach dem Brand eines Sattelzuges am Mittwochabend (26.11.25) auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal (wir berichteten, siehe Pressemeldung 383/2025) dauern die Bergungsarbeiten weiterhin an. Die Fahrbahn in Richtung Hannover bleibt vorerst voll gesperrt.

Wie berichtet, war gegen 21:25 Uhr die Zugmaschine eines Sattelzuges vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf dem Seitenstreifen in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Auflieger über und beschädigte nach derzeitigem Kenntnisstand rund 20 IBC-Behälter, die mit unterschiedlichen säurehaltigen Produkten befüllt waren.

Der 53-jährige Fahrer des Sattelzuges aus dem Landkreis Groß-Gerau blieb unverletzt. Er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Umliegende Feuerwehren aus dem Raum Hann. Münden löschten den Brand.

Die Bergungs- und Umfüllarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Eine inzwischen eingetroffene Spezialfirma hat damit begonnen, die teilweise beschädigte Ladung aus den betroffenen IBC kontrolliert umzupumpen. Da es sich um Gefahrgut handelt, erfolgt das Vorgehen mit der notwendigen Besonnenheit. Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung oder einer Gefährdung für Dritte. Nach vorläufigen Einschätzungen werden sich die Arbeiten bis in den Nachmittag hinein hinziehen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Raum Hann. Münden

Aufgrund der Vollsperrung kommt es im Straßennetz in und um Hann. Münden derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Polizeikräfte sind an mehreren neuralgischen Verkehrspunkten eingesetzt, um den Verkehrsfluss zu regeln.

Die Polizei empfiehlt weiterhin, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Fernverkehr wird gebeten, bereits ab Kassel über die A 44, A 33 und weiter zur A 2 auszuweichen. Die Anschlussstelle Lutterberg dient als Ableitungsstelle. Die Anschlussstelle Hedemünden ist aufgrund von Bauarbeiten weiterhin geschlossen.

Fahrer von Schwertransporten werden aufgefordert, rechtzeitig geeignete Parkplätze anzusteuern.

Es wird nachberichtet.

