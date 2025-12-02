Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2025) Malteser-Welpe in Papiertonne gefunden - Ermittler bitten um Hinweise zur Herkunft

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Göttingen, Zum Leineufer

Dienstagvormittag, 2. Dezember 2025, gegen 07.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Ein Mitarbeiter der Göttinger Entsorgungsbetriebe hat am Dienstagmorgen (02.12.2025) gegen 07:00 Uhr in der Straße Zum Leineufer in Göttingen einen Welpen (FOTO) in einer Papiertonne entdeckt. Der augenscheinliche Malteser-Welpe befand sich in einem stark geschwächten Zustand und zitterte am ganzen Körper. Zudem war das linke Auge durch ein Sekret verklebt und das Tier wies einen intensiven Geruch auf.

Die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Göttingen nahm den Welpen vor Ort in Obhut und brachte ihn zur Dienststelle. Von dort wurde er an die Tierrettung der Berufsfeuerwehr Göttingen übergeben und tierärztlich versorgt. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Welpe am Wochenende noch nicht in der Papiertonne, wie die Eigentümerin der Tonne angab.

Die Ermittlerinnen und Ermittler haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bitten um sachdienliche Hinweise.

Wer Angaben zur Herkunft des Hundes machen kann oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Ablegen des Welpen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell