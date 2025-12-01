PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (388/2025) Moderne Lkw-Sicherheitstechnik - Autobahnpolizei Göttingen informiert über Prävention von Ladungsdiebstählen beim Truckerstammtisch an der A 7

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Um moderne und praxisnahe Möglichkeiten der Sicherung von Lastkraftwagen, insbesondere im Bereich der Prävention von Ladungsdiebstählen, geht es beim kommenden Fernfahrer-Stammtisch (FFST) der Göttinger Autobahnpolizei am Mittwoch, 03.12.2025.

Experte Carsten Grosche von der Brigade Electronic GmbH stellt dabei aktuelle Sicherheitstechnik vor, die als eine mögliche Option zum Schutz von Fahrzeugen und Ladung im Transportgewerbe dient.

Der FFST findet wie gewohnt um 18.00 Uhr im Raststättengebäude der Rastanlage Göttingen-West an der A 7 in Fahrtrichtung Kassel statt. Eingeladen sind wie immer Berufskraftfahrerinnen und -fahrer, Unternehmer und alle Interessierten.

Im Rahmen des vorweihnachtlichen Stammtischs werden zudem wieder Nikolaus- und Weihnachtstüten für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer verteilt. Die Aktion wird von ortsansässigen Unternehmen unterstützt, die hierfür Spenden bereitstellen. Auch die Initiative DocStop ist erneut mit Informationen und Materialien vertreten.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind wie immer herzlich willkommen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

