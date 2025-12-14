Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2329 - Mann nach Unfallflucht gestoppt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.12.2025) ereignete sich in der Friedberger Straße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst. Gegen 20.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Auto in der Friedberger Straße unterwegs. Als er Höhe der Inverness-Allee nach links abbiegen wollte, schnitt ihn ein Linksabbieger des Gegenverkehrs. Der 32-Jährige musste ausweichen, um offenbar einen drohenden Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er einen Bordstein, wodurch sein Auto beschädigt wurde (Sachschaden ca. 2.000 Euro). Der andere Autofahrer flüchtete. Der 32-Jährige nahm schließlich die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Schließlich konnte der andere Unfallbeteiligte nahe seiner Wohnadresse angehalten werden. Beim Fahrer handelte es sich um einen 64-jährigen Mann. Während der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit etwa 0,7 Promille alkoholisiert war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des 64-Jährigen. Gegen den 64-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt. Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

