Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2325 - Fahrten unter Alkoholeinfluss gestoppt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (13.12.2025) war ein Autofahrer alkoholisiert mit seinem Auto in der Gabelsberger Straße unterwegs. Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 35-jähriger Autofahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung beim Fahrer fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war somit beendet. Der 35-Jährige (rumänische STA) musste die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf eine Polizeidienststelle begleiten. Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell