Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2231 - Kriminalpolizei Dillingen stellt Rauschgift sicher

Augsburg (ots)

+++ In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg +++

Donauwörth - Bereits Ende November durchsuchten Beamte des Kommissariats 4 (Rauschgift) der Kriminalpolizei Dillingen zwei Wohnungen im Landkreis Donau-Ries. Dabei fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel auf. Gegen zwei junge Männer wird nun ermittelt. Im Zuge von Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Dillingen erwirkte bereits im Vorfeld die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Augsburg wegen Verdachts des illegalen Handels mit Arzneimitteln. Vergangene Woche vollzogen Einsatzkräfte der Polizei zwei erlassene Beschlüsse. Hierbei wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden. Auf Grund des ebenfalls aufgefundenen Verpackungsmaterials nebst Bargeld gehen die Ermittler derzeit von Rauschgifthandel aus Gegen die beiden jungen Männer ermittelt die Kriminalpolizei Dillingen nun unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

