Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei stoppt berauschten Fahrzeugführer

Hildesheim (ots)

Bockenem / BAB 7 (fau) Kollegen der Autobahnpolizei Hildesheim kontrollierten am 22.12.2025 um 23:45 Uhr einen 27-jährigen aus Münster mit seinem Peugeot auf einem Autohof in Bockenem. Bei der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle erhärtet sich schnell der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem nunmehr Betroffenen wurde in einem Seesener Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

