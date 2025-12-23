Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Feuerwerkskörpern aus Überseecontainer

Hildesheim (ots)

Harsum (ste) - Am Montag, 22.12.2025, wird dem PK Sarstedt ein Einbruch in einen Container eines Baumarktes in der Ortschaft Harsum gemeldet. Die bislang unbekannten Täter brechen den Container auf und entwenden dort mehrere Europaletten mit Feuerwerkskörpern. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen dem 19.11.2025 und dem 22.12.2025.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

