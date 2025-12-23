PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Feuerwerkskörpern aus Überseecontainer

Hildesheim (ots)

Harsum (ste) - Am Montag, 22.12.2025, wird dem PK Sarstedt ein Einbruch in einen Container eines Baumarktes in der Ortschaft Harsum gemeldet. Die bislang unbekannten Täter brechen den Container auf und entwenden dort mehrere Europaletten mit Feuerwerkskörpern. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen dem 19.11.2025 und dem 22.12.2025.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 05:13

    POL-HI: Autobahnpolizei stoppt berauschten Fahrzeugführer

    Hildesheim (ots) - Bockenem / BAB 7 (fau) Kollegen der Autobahnpolizei Hildesheim kontrollierten am 22.12.2025 um 23:45 Uhr einen 27-jährigen aus Münster mit seinem Peugeot auf einem Autohof in Bockenem. Bei der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle erhärtet sich schnell der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 01:43

    POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat Verdächtiges in Bönnien beobachtet?

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM / BÖNNIEN (erb). In der Zeit vom 20. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis zum 21. Dezember 2025, 14:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Straße "Zur Schlackenmühle" im Bockenemer Ortsteil Bönnien. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 00:48

    POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Gemeinde Söhlde

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE / KLEIN HIMSTEDT (erb). Am Montagnachmittag, den 22. Dezember 2025, ereignete sich gegen 15:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Baderstraße in 31185 Söhlde, Ortsteil Klein Himstedt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Peine die Baderstraße aus Richtung Prinzwinkel. Zur selben Zeit stürzte ein 74-jähriger Fußgänger aus dem Landkreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren