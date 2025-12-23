Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Feuerwerkskörper aus Container gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 21.12.2025 öffneten unbekannte Täter zwischen 18:40 Uhr und 23:30 Uhr einen Container, der auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Drispenstedter Straße in Hildesheim steht. Im Anschluss entwendete die Täterschaft diverse Feuerwerkskörper und flüchtete mit einem Fahrzeug.

Die aufnehmenden Beamten sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein Strafverfahren ein. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib der Feuerwerkskörper machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

