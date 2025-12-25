Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum/Algermissen (kla) Einbruch in Wohnhäuser an Heiligabend

Hildesheim (ots)

An Heiligabend kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern im Bereich der Polizei Sarstedt. In der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr waren die Bewohner eines Hauses in der Adolf-Kolping-Straße in Harsum nicht zu Haus. In dieser Zeit gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster ins Haus und durchsuchten dieses. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Von 15.00 bis 19.30 Uhr waren die Bewohner eines Hauses in Algermissen, Rosengarten ebenfalls nicht zu Haus. Dort wurde von den Täter die Kellertür aufgebrochen und dann das Haus durchsucht. Auch hier ist das Diebesgut noch nicht bekannt. Wer im Bereich der tatbetroffenen Häuser verdächtige Personen oder Fahrzeug bemerkt hat, wird gebeten, sich bei Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell