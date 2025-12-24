PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Pkw

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Bahnhof, Tatzeitraum: Mittwoch, den 24.12.2025 06.30- 11.00 Uhr

In den frühen Morgenstunden an Heiligabend kam es auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl aus zwei geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels Einschlagen der Fensterscheibe Zugang zu den Pkw. Der Innenraum wurde daraufhin durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang machen können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizei Bad Gandersheim unter der 05382/95390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

