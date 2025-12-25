Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt unter Alkohol in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 25.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Alfeld einen 49-jährigen Fahrzeugführer eines Skoda Roomster in der Straße Hasenwinkel. Da sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von alkoholischen Getränken vor Fahrtantritt ergaben, wurde ein Atemalkoholtest bei ihm durchgeführt. Das Ergebnis von 1,69 Promille hatte zur Folge, dass sein Führerschein eingezogen wurde und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Damit einhergehend erfolgte auch die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

