PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt unter Alkohol in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 25.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Alfeld einen 49-jährigen Fahrzeugführer eines Skoda Roomster in der Straße Hasenwinkel. Da sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von alkoholischen Getränken vor Fahrtantritt ergaben, wurde ein Atemalkoholtest bei ihm durchgeführt. Das Ergebnis von 1,69 Promille hatte zur Folge, dass sein Führerschein eingezogen wurde und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Damit einhergehend erfolgte auch die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 01:21

    POL-HI: Harsum/Algermissen (kla) Einbruch in Wohnhäuser an Heiligabend

    Hildesheim (ots) - An Heiligabend kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern im Bereich der Polizei Sarstedt. In der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr waren die Bewohner eines Hauses in der Adolf-Kolping-Straße in Harsum nicht zu Haus. In dieser Zeit gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster ins Haus und durchsuchten dieses. Was gestohlen wurde ist noch nicht ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 01:23

    POL-HI: Mann fährt Pkw ohne Zulassung in Söhlde

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2025 führte eine Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Lesser Straße in 31185 Söhlde durch. Gegen kurz nach 23:00 Uhr fiel den Beamten ein vorbeifahrender Pkw auf, dessen Kennzeichen entstempelt waren. Das Fahrzeug wurde daraufhin verfolgt und in der Bockmühlenstraße einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 21:00

    POL-HI: Taschendiebstahl in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Gronau (Leine) (schie) - Am 23.12.2025 gegen 11:15 Uhr kam es im Aldi-Markt in der Bethelner Landstraße in Gronau (Leine) zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Portemonnaie samt Bargeld der Geschädigten, welches sich zu diesem Zeitpunkt in der Jackentasche befunden hat. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren