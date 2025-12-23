Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte nach Ruhestörung

Bad Frankenhausen (ots)

Am Tischplatt hielten sich gegen am Dienstag kurz nach 0 Uhr Personen im Bereich eines Mehrfamilienhauses auf und verursachten Lärm. Anwohner informierten die Polizei, welche gegen 00.30 Uhr die lärmenden Personen feststellten und polizeiliche Maßnahmen aufgrund des ordnungswidrigen Handelns trafen. Hierbei zeigte sich ein 43-Jähriger uneinsichtig und versuchte sich der Identitätsfeststellung zu entziehen. Unweit konnte er, sich in einem Gebüsch versteckend, festgestellt werden. Erneut widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und sodass es zur Anwendung unmittelbaren Zwangs kam. Hiergegen leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wurde durch diese eine Blutprobenentnahme angeordnet, da vor Ort der Verdacht bestand, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

