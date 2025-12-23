Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen
Sondershausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren am Montag im Bereich der Straße Vor dem Jechator eingesetzt. Gegen 21:50 Uhr führten die Beamten eine Verkehrskontrolle bei einem 28-jährigen Autofahrer durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Anschließend wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Außerdem wurden der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
