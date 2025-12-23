Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Petristraße kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter hatten gegen 21:30 einen Stein gegen die Fensterscheibe einer Wohnung eingeworfen und flüchteten anschließend. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen sich zu Melden. Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0332376

