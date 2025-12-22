Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Satellitenschüssel

Bleicherode (ots)

Zwischen Mittwoch, den 17. Dezember, und Sonntag, den 21. Dezember, kam es an einem Mehrfamilienhaus in der Uthemannstraße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter den Satellitenempfänger einer am Haus montierten Satellitenschüssel. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und fertigten Lichtbilder vor Ort. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0331604

