Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgänger beim Ausparken angefahren
Mühlhausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montag, gegen 12.20 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Mittelstraße informiert. Der Fahrer eines BMW beabsichtigte mit seinem Fahrzeug rückwärts auszuparken und übersah hierbei vermutlich einen Passanten mit einem Rollator. Anschließend kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebraucht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
