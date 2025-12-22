Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - drei Personen verletzt

Thamsbrück (ots)

Auf der Landstraße 2102 ereignete sich am Montag, gegen 11.40 Uhr, ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Zwischen den Ortschaften Thamsbrück und Großengottern hielt sich eine männliche Person auf, die einen Einkaufswagen an dem Fahrbahnrand schob, weshalb ein Fahrzeugführer seine Fahrt verlagsamte, um den Mann sicher zu überholen. Ein Nachfolgender bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf das langsam fahrende Fahrzeug auf. In dem weiteren Folgen gerieten die Autos in den Gegenverkehr und kollidierten mit einem weiteren Pkw. Alle Fahrzeugführer wurden durch die Kollisionen verletzt. Der Fußgänger blieb glücklicherweise unversehrt.

Die Fahrzeuge wurden im Nachgang an die polizeiliche Unfallaufnahme durch Abschleppdienste geborgen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell