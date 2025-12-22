PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spur der Verwüstung - Polizei stellt Täter

Sondershausen (ots)

Am Montagvormittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in die Sondershäuser Martin-Anderson-Nexö-Straße gerufen, da Passanten einen Randalierenden wahrgenommen hatten. Bis die Beamten eintrafen hatte der Mann bereits zwei Garagen gewaltsam geöffnet, drei Fahrzeuge durch Gewalteinwirkung beschädigt, mehrere Müllbehälter umgestoßen, zwei Feuerlöscher entleert, einen Pizzaautomaten beschädigt sowie eine Überwachungskamera demoliert. Der Mann konnte sofort fixiert werden, leistete jedoch heftigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Ein Richter und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes schätzten den Zustand des 27-Jährigen als eigen- und fremdgefährdend ein, sodass die Unterbringung in einen Fachklinikum erfolgte.

Mitarbeiter der Stadt Sondershausen kamen zu Einsatz, um die Verunreinigungen aus dem öffentlichen Bereich zu entfernen. Der Delinquent führte eine Soft-Air-Waffe bei sich, welche durch die Beamten sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:27

    LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden in Schule

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Zeit von Samstag bis Montag 05.30 Uhr drangen derzeit Unbekannte über ein Nebengebäude in ein Schulgebäude in der Bahnhofstraße gewaltsam ein. Im Gebäudeinneren verschafften sich die Täter sehr rabiat Zutritt zu mehreren Räumen und suchten nach Wertgegenständen. Vermutlich erbeuteten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden, der zurückblieb, wird indes auf ein ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:40

    LPI-NDH: Fahrzeug nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

    Bad Langensalza (ots) - Der Fahrer eines Seat sollte am Sonntagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geraten ist, gab er Gas und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten dem Fahrzeug kaum folgen ohne andere Teilnehmer des Straßenverkehrs zu gefährden, da der Seat mit bis zu 130 km/h durch Bad Langensalza und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:39

    LPI-NDH: Weihnachtsdekoration beschädigt

    Lengenfeld unterm Stein (ots) - Wie am Sonntagvormittag bekannt wurde haben derzeit Unbekannte in der Bahnhofstraße Teile einer Bedachung über den Zaun eines Grundstücks geworfen. Hierbei gingen auf der Grundstückseite mehrere Dekorationsartikel wie Blumengefäße, Lichterketten. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren