Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spur der Verwüstung - Polizei stellt Täter

Sondershausen (ots)

Am Montagvormittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in die Sondershäuser Martin-Anderson-Nexö-Straße gerufen, da Passanten einen Randalierenden wahrgenommen hatten. Bis die Beamten eintrafen hatte der Mann bereits zwei Garagen gewaltsam geöffnet, drei Fahrzeuge durch Gewalteinwirkung beschädigt, mehrere Müllbehälter umgestoßen, zwei Feuerlöscher entleert, einen Pizzaautomaten beschädigt sowie eine Überwachungskamera demoliert. Der Mann konnte sofort fixiert werden, leistete jedoch heftigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Ein Richter und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes schätzten den Zustand des 27-Jährigen als eigen- und fremdgefährdend ein, sodass die Unterbringung in einen Fachklinikum erfolgte.

Mitarbeiter der Stadt Sondershausen kamen zu Einsatz, um die Verunreinigungen aus dem öffentlichen Bereich zu entfernen. Der Delinquent führte eine Soft-Air-Waffe bei sich, welche durch die Beamten sichergestellt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell