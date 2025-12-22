Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

Bad Langensalza (ots)

Der Fahrer eines Seat sollte am Sonntagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geraten ist, gab er Gas und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten dem Fahrzeug kaum folgen ohne andere Teilnehmer des Straßenverkehrs zu gefährden, da der Seat mit bis zu 130 km/h durch Bad Langensalza und Thamsbrück fuhr.

Der Fahrzeugführer stellte sein Auto am Jahnplatz ab und trat die weitere Flucht zu Fuß an. Der Unbekannte konnte den Beamten zunächst entkommen. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Der Fahrzeughalter ist zuletzt wegen verschiedener Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz auffällig geworden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein und suchen nach Zeugen, die am Sonntag gegen 16.20 Uhr die Verfolgungsfahrt mitbekommen haben und den Fahrzeugführer beschreiben können. Außerdem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch den Flüchtigen Seat gefährdet oder behindert wurden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0331039

