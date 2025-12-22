Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto verunfallt - Polizei ermittelt

Diedorf (ots)

Am Sonntag erhielt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Mitteilung, dass in Diedorf ein Pkw entwendet worden sein soll. Der Besitzer habe seinen Angaben nach dem Diebstahl seiner Jacke samt Fahrzeugschlüssel nach einem Weihnachtsmarkt besuch festgestellt. Anschließend sei auch das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden gewesen.

Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug nahe der Ortslage Diedorf, an der Bundesstraße 249 feststellen. Der Volkswagen lag in einem Straßengraben und wies erhebliche Unfallspuren auf. Vor Ort wurden Ermittlungen angestellt, wie es zu dem Unfall kam und wer diesen verursacht hat. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und wird in der Folge spurentechnisch untersucht werden, um so den Unfallverursacher zu ermitteln und die Umstände des Diebstahls von dem Auto zu klären.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0331195

