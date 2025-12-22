PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto verunfallt - Polizei ermittelt

Diedorf (ots)

Am Sonntag erhielt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Mitteilung, dass in Diedorf ein Pkw entwendet worden sein soll. Der Besitzer habe seinen Angaben nach dem Diebstahl seiner Jacke samt Fahrzeugschlüssel nach einem Weihnachtsmarkt besuch festgestellt. Anschließend sei auch das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden gewesen.

Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug nahe der Ortslage Diedorf, an der Bundesstraße 249 feststellen. Der Volkswagen lag in einem Straßengraben und wies erhebliche Unfallspuren auf. Vor Ort wurden Ermittlungen angestellt, wie es zu dem Unfall kam und wer diesen verursacht hat. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und wird in der Folge spurentechnisch untersucht werden, um so den Unfallverursacher zu ermitteln und die Umstände des Diebstahls von dem Auto zu klären.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0331195

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:52

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Großbrüchter (ots) - Wie am Sonntag, gegen 11.35 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Nordhäuser Straße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Garten eines Einfamilienhauses und nahmen dort einen Mähroboter im Wert von mehr als 1200 Euro an sich. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute vom Tatort. Beamte ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:51

    LPI-NDH: Fahrzeug nach Verkehrsunfall abgeschleppt

    Küllstedt (ots) - Am Sonntag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1008. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Küllstedt, als er nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf regennasser Fahrbahn im Bereich einer Rechtskurve von der Straße abkam. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Baum. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:50

    LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Gartenlaube

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nach einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich bei einer Kleingartenanlage in der Clara-Zetkin-Straße ereignete. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag, den 14.Dezember, und Sonntag, den 21.Dezember, widerrechtlich Zutritt zu einer der Parzellen. Anschließend versuchten der oder die Täter sich gewaltsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren