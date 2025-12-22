Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nach Verkehrsunfall abgeschleppt

Küllstedt (ots)

Am Sonntag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1008. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Küllstedt, als er nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf regennasser Fahrbahn im Bereich einer Rechtskurve von der Straße abkam. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Baum. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren zur Unfallaufnahme vor Ort und ermitteln zur genauen Unfallursache.

