Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Bronzestatue entwendet

Leinefelde (ots)

Pietätlose Diebe trieben auf einem Friedhof in Leinefelde im Eichsfeld ihr Unwesen und entwendeten in der Zeit vom zurückliegenden Mittwoch bis zum Sonntagnachmittag eine Grabdekoration. Bei dem Entfernen einer Bronzestatue von einem Familiengrab richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 5000 Euro an. Nachdem sie die etwa 70 cm große Abbildung Jesu von einem Sockel trennten, entfernten sich die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung von dem Friedhof. Zu Buche stehen neben dem ideellen Wert der Statue auch 16000 Euro an materiellen Beuteschaden.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suche Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Statue machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0331054

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell