LPI-NDH: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Samstag, 20.12.2025 um 10:20 Uhr auf der Umgehungsstraße von Leinefelde. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die B247 von Leinefelde kommend in Richtung Dingelstädt. Während der 48-jährige Fahrer eines BMW an der Abfahrt Kallmerode aufgrund der rotzeigenden Lichtzeichenanlage halten musste, bemerkte der nachfolgende 73-jährige Dacia-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Front des Dacia so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
