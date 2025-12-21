PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichstruth (ots)

Am Freitagnachmittag, 19.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Eichstruth und Mackenrode ein Verkehrsunfall, wobei sich ein Beteiligter pflichtwidrig entfernte. Wie der Verunfallte 53-jährige Fahrzeugführer angab, fuhr er von Mackenrode in Richtung Eichstruth, als ihm ein schwarzer Mercedes Vito auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der geschädigte Fahrzeugführer nach rechts, was dazu führte, dass der Herr einen Abhang hinab fuhr und mit einem Gartenzaun kollidierte. Da der 53-jährige Verunfallte Skoda-Fahrer jedoch unter dem Einfluss von Alkohol stand, ermittelt die Polizei nun nicht nur wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den flüchtigen Unfallbeteiligten, sondern auch wegen der Trunkenheit im Verkehr gegen den 53-jährigen Verunfallten. Hierbei sei daraufhingewiesen, dass bei entsprechenden Ausfallerscheinungen bereits eine Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille ausreichend sein kann, weshalb der Herr im Anschluss der Verkehrsunfallaufnahme zur Blutentnahme musste und sein Führerschein durch die Beamten vorerst sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

