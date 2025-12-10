PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch in Esch

Esch (Landkreis Vulkaneifel) (ots)

Heute, am 10. Dezember 2025, ereignete sich im Ort Esch im Landkreis Vulkaneifel, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:45 Uhr, ein Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter drangen bei Abwesenheit der Anwohner gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten verschiedene Räume. Der genaue Wert des Diebesgutes ist noch nicht abschließend bekannt.

Die Polizei Prüm hat sofort Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die zwischen 09:00 Uhr und 18:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Esch bemerkt haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Prüm zu melden.

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass jeder Hinweis von Bedeutung sein könnte, um die Täter schnell zu fassen.

Wir bitten darum, verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden, um weiteren Straftaten vorzubeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
