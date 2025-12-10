PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Spiegelkollision im Begegnungsverkehr

Lünebach (ots)

Am Mittwochmorgen, den 10.12.2025, gegen 06:50 Uhr, kam es auf der K 119 zwischen Schloßheck und Lünebach zu einer Verkehrsunfallflucht (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort). Dabei befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K 119 von Schloßheck kommend in Fahrtrichtung Lünebach. Es kam zu einer Kollision zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge auf der Fahrerseite. Einer der Unfallbeteiligten setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei den Fahrzeugen der Unfallbeteiligten handelt es sich um einen Opel Grandland X und einen Peugeot Boxer. Da zum Unfallzeitpunkt Zeugen hinter den Fahrzeugen waren, bittet die Polizei Prüm darum, dass sich Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

