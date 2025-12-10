PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 09.12.2025, 17:30 Uhr bis 10.12.2025, 01:10 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zur Schweiz 6" in Wittlich.

Durch die nicht verschlossene Hauseingangstüre gelangten die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamilienanwesens und versuchten dort mittels Aufhebelns der Wohnungseingangstüre in die Erdgeschosswohnung einzubrechen.

Aus noch unbekannten Gründen ließen sie letztlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Zu einem Eindringen in die Wohnung war es offenbar nicht gekommen.

Es entstand lediglich Sachschaden an der Wohnungseingangstüre.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

