POL-PDWIL: Polizeieinsatz in der Volkshochschule Prüm

Prüm (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 11 Uhr, fand in Prüm, in der Volkshochschule, in den Räumlichkeiten des Konvikts ein Kurs statt, an welchem neben einer Dozentin insgesamt zehn Personen teilnahmen.

Unvermittelt nahm eine der Teilnehmerinnen ein ca. 18 cm langes Küchenmesser aus der mitgeführten Handtasche in ihre Hand und richtete dieses in bedrohlicher Art und Weise in Richtung der übrigen Teilnehmer*innen.

Alle Personen erkannten die Gefahrensituation und konnten zügig den Unterrichtsraum unverletzt verlassen. Zu einem konkreten und gezielten Angriff in Richtung einer Person kam es nicht.

Die 66-jährige Frau verließ ebenfalls den Unterrichtsraum und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Verantwortliche unweit des Konvikts in ihrer Wohnung polizeilich festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Da die Dame bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig war, wurde sie zwecks Begutachtung einer psychiatrische Einrichtung zugeführt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen sowie der Motivation der Verantwortlichen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Poliezinspektion Prüm

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

