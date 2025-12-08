PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Erden (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr in Erden in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug eine Mauer unweit des Anwesens der Hausnummer 31 und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531 95270) zu melden

Rückfragen bitte an:

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531-95270
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

